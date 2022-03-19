Работаем творчески: ССО Украины уничтожили российский склад с боекомплектом, – мелодичное видео
19 марта 2022 , 19:42Читати новину українською
Силы специальных операций Украины привели украинскую артиллерию на российский склад с боеприпасами и уничтожили его. Следует отметить, что сделали это красиво и мелодично.
Об этом силы ССО сообщили в соцсетях и опубликовали соответствующее видео. Подписали видео иронически "работаем творчески".
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Твое настроение, когда привел артиллерию на склад с боекомплектом русни и наблюдаешь за тем, как орки горят вместе со своим боекомплектом,
– говорится в сообщении ССО.
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