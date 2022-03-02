Батальоны формируются только из добровольцев. Никто не может заставить вас вступить в территориальную оборону.
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Кто может присоединиться к территориальной обороне?
Мужчины и женщины от 18 до 60 лет.
Что нужно сделать, чтобы стать частью батальона?
- Возьмите паспорт, идентификационный код и военный билет (если есть).
- Прийдите в ближайший батальон, чтобы зарегистрироваться.
- Медкомиссию проходить не нужно.
Где найти ближайшую бригаду?
Адреса бригад и батальонов в каждой области можно найти по ссылке: https://sprotyv.in.ua/
Как работает территориальная оборона и как к ней присоединиться Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
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