Батальйони формуються лише з добровольців. Ніхто силою не може змусити вас вступити до територіальної оборони.

До теми З Хорватії до України вже їдуть воювати добровольці

Хто може приєднатися до територіальної оборони?

Чоловіки та жінки від 18 до 60 років.

Що потрібно зробити, щоб стати частиною батальйону?

  • Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та військовий квиток (якщо є).
  • Прийдіть до найближчого батальйону, щоб зареєструватися.
  • Медкомісію проходити не потрібно.

Де знайти найближчу бригаду?

Адреси бригад і батальйонів у кожній області можна знайти за лінком: https://sprotyv.in.ua/

Як працює територіальна оборона та як до неї приєднатися / Фото Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки


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