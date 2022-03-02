Батальйони формуються лише з добровольців. Ніхто силою не може змусити вас вступити до територіальної оборони.

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Хто може приєднатися до територіальної оборони?

Чоловіки та жінки від 18 до 60 років.

Що потрібно зробити, щоб стати частиною батальйону?

Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та військовий квиток (якщо є).

Прийдіть до найближчого батальйону, щоб зареєструватися.

Медкомісію проходити не потрібно.

Де знайти найближчу бригаду?

Адреси бригад і батальйонів у кожній області можна знайти за лінком: https://sprotyv.in.ua/ Як працює територіальна оборона та як до неї приєднатися / Фото Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки



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