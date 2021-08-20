Как работает украинская энергетическая система и что ей мешает быть успешной

Любая страна, которая заботится о собственной автономности и стратегической защите, всегда делает акцент на энергетической независимости и безопасности. Украина в этом вопросе не исключение. Эта отрасль является одной из важнейших для нашей страны как по экономическим показателям, так и со стратегической точки зрения.

Энергетическая система Украины представлена ​​совокупностью электростанций, электрических и тепловых сетей, других объектов электроэнергетики, объединенных общим режимом производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при их централизованном управлении.

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Производство электроэнергии в Украине происходит путем сжигания угля, мазута, природного газа, торфа, использования атомной энергии, энергии ветра, воды, солнца и геотермальной энергии. Весь этот комплекс производства обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии как для инфраструктурных объектов, так и для промышленности, и, в конце концов, для населения. То есть без слаженной эффективной работы этого комплекса трудно представить жизнь каждого украинца.

Одним из важнейших аспектов работы системы является когенерация. То есть те мощности, которые работают как на генерацию тепла, так и на генерацию электроэнергии. Такую деятельность осуществляют теплоэлектроцентрали по всей стране. Именно ТЭЦ, максимально работая в энергодефицитный зимний период, обеспечивают поддержание баланса производство-потребление электроэнергии в энергосистеме Украины, генерируя до 10% всего объема производства. Для сравнения, на ГЭС/ГАЭС приходится лишь 5,3% производства электроэнергии, а так называемая альтернативная энергетика занимает совокупно только 7,3% в общем объеме производства электроэнергии.

ТЭЦ с когенерацией – это стратегически важные для страны объекты. Что происходит с ними сейчас и есть ли у них возможности продолжать поддерживать нашу энергетическую систему в безопасности?

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Когенерация – это технологический процесс производства 2 видов энергии одновременно: электрической и тепловой. Такое производство не только является эффективным, а также определено как одно из приоритетных направлений для развития.

Энергетическая стратегия Украины до 2030 года одним из приоритетов определяет использование сбросного тепла и преобразование котельных, которые производят только тепло, на когенерационные электростанции. Закон Украины О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросного энергопотенциала предусматривает льготы для производителей с комбинированным циклом производства тепла и электроэнергии.

Но такая красивая картина существует, похоже, только на бумаге, потому что в реальности все выглядит иначе.

Что изменится на рынке производства электроэнергии в 2021/2022 годах

В последнее время значительный рост цен на природный газ привел к убыточности производства как тепловой, так и электрической энергии, следовательно, главным фактором, влияющим на экономические показатели, является стоимость природного газа, которая составляет около 80% себестоимости производимой электрической и тепловой энергии.

"Учитывая то, что для обеспечения потребителей тепловой энергией и услугами горячего водоснабжения предприятия не могут полностью отказаться от использования когенерационных энергоблоков и производства электрической энергии, убыточность на рынке электрической энергии приведет к задолженности перед газоснабжающими организациями без источников их погашения с принудительным прекращением газоснабжения ТЭЦ", – объясняют в пресс-службе крупнейшей в Европе ТЭЦ – Киевской ТЭЦ-5.

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Участники рынка говорят, что утвержденный постановлением КМУ от 18 апреля 2018 года № 324 Порядок предоставления временной поддержки производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, целью которого было обеспечение возможности конкурентной работы этих производителей в условиях нового рынка электрической энергии, в том числе путем введения государственной регулируемой цены на электрическую энергию, произведенную в течение срока реконструкции и/или модернизации оборудования на таких теплоэлектроцентралях, к сожалению, так и не реализован на общегосударственном уровне.

Ключевой вопрос есть в цене на газ для ТЭЦ, который закупают производители у государственной компании "Нафтогаз".

"В 2020/2021 годах разницы в цене на газ для производства тепловой и электрической энергии не было. Это была одинаковая фиксированная цена. Поэтому распределять эти цены не было необходимости. Теперь же, технические отделы должны зафиксировать удельные затраты на потребленную тепловую энергию и исходя из этого высчитывать, сколько газа понадобится для производства электрической энергии. Эти объемы невозможно зафиксировать практическим путем, поэтому мы полагаемся на математические расчеты по формулам. Следовательно, сейчас нужно заключать новый договор с "Нафтогаз Трейдинг", где указана цена 7 420 грн", – объясняет ключевые изменения финансовый директор компании "Нафтогаз Тепло" Марина Андриенко.

И добавляет: "И эти объемы должны соответствовать тем, которые нужны для производства тепловой энергии для населения. Все остальные объемы, которые нужны на производство электрической энергии, будут закупаться по рыночной цене, которая составит 18 200 грн. Поэтому ТЭЦ должны подать обновленные данные до 01.10.2021 на основе отдельных договоров с "Нафтогазом" в НКРЭКУ на пересмотр тарифов. То есть тарифы будут пересмотрены с учетом новых условий".

С этого отопительного сезона, как отмечает директор Николаевской ТЭЦ Владимир Удод, с новыми тарифами цены на производимую ТЭЦ электроэнергию вырастут почти на 300%. Если сейчас это 1,2 – 1,5 гривны за киловатт, то с учетом новой цены на газ тот же киловатт выработанной электроэнергии будет стоить не меньше 5 гривен. А учитывая, что с 2019 года в Украине работает свободный рынок электроэнергии, то эта цена будет, мягко говоря, не конкурентоспособной. Это означает следующее: ТЭЦ просто не смогут продать произведенную электроэнергию на рынке, а следовательно, будут генерировать новые долги перед НАК "Нафтогаз" за этот потребленный газ.

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"То есть, мы уже сегодня понимаем, что в новых условиях не сможем работать даже в ноль, не говоря уже о прибыли. При этом и отказаться от производства электроэнергии не можем, потому что тогда не только возрастет фактический объем газа для теплогенерации, что приведет к колоссальному повышению тарифов на тепло, но и вообще возникнут сложности с началом отопительного сезона. В случае отказа от электрогенерации мы фактически теряем лицензии НКРЭКУ, в которых основным видом деятельности указана именно когенерация. А это значит, что мы будем вынуждены получить новые лицензии, полностью пересмотреть, аргументировать и утвердить новые тарифы и перенастроить наши мощности. Это дело не одного месяца и при таких действиях отопительные сезоны будут сорваны", – рассказывает Владимир Удод.

"Нафтогаз" – виновники ситуации или заложники обстоятельств

Не только ТЭЦ страдают от такого положения дел. В "Нафтогазе" тоже понимают всю сложность ситуации.

По состоянию на 5 мая 2021 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 67 миллиардов гривен.

Из 30 предприятий ТЭЦ и 5 генерирующих компаний, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставила природный газ для производства электроэнергии, значительная задолженность есть у 28 потребителей из Харьковской, Луганской, Киевской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Львовской, Ивано Франковской, Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Черкасской областей, АР Крым, города Севастополя и Киева.



Инфографика НАК "Нафтогаз"

Эти долги были сгенерированы в течение тех лет, когда разницы в цене на газ для тепловой и для электрической энергии не было, а ТЭЦ могли на относительно рыночных условиях продавать произведенную электроэнергию ГП "Энергорынок". А теперь давайте смоделируйте, какие же потери понесет "Нафтогаз" при таком повышении тарифов? Да и сам "Энергорынок" не спешит рассчитываться с производителями электроэнергии. По их официальным данным, кредиторская задолженность со стороны "Энергорынка" перед участниками составляет 26,975 миллиарда гривен.

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И все же в "Нафтогазе" настаивают – они не могут больше сдерживать цены на газ искусственно. И это позиция не только компании, но и правительства.

Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой. Теперь все производители будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно,

– заявил премьер Денис Шмыгаль.

В свою очередь директор по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз" Виталий Щербенко отметил, что "Нафтогаз" выполнил свою часть "домашней работы" в подготовке к отопительному сезону – в частности, в части обеспечения запасов газа. Остальные – за границами их полномочий.



Директор по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз" Виталий Щербенко (на фото слева)

Хранилища наполнены необходимым количеством природного газа. Мы предложили комфортную и стабильную цену – 7,42 грн за кубометр – и эта цена остается на уровне прошлых лет",

– сказал Щербенко.

Юрий Витренко, глава НАК "Нафтогаз" отметил, что не может влиять на власть в вопросах формирования рыночной политики. Более того, по его словам, компания стремится к тому, чтобы газ в Украине был дешевый. Дешевле по крайней мере.

Мы хотим выйти на то, чтобы в Украине была рыночная цена на уровне экспортного паритета, а не импортного паритета. Сейчас цена как раз на уровне примерно импортного паритета. Потому что мы физически импортируем газ. И именно поэтому не можем позволить себе снизить рыночные тарифы. Но я могу пообещать, что цены на газ не будут больше расти,

– сказал Витренко.

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко

Представители ТЭЦ видят ситуацию иначе:

Рынок природного газа в Украине дерегулирован и ориентируется на ценовой тренд спотового сегмента европейских газовых хабов. Ценообразование монополиста "Нафтогаз Украины" привязано к спотовой цене плюс фиктивные расходы на транспортировку до границы, но мы все понимаем, что никакого физического импорта из Европы в таких объемах не существует, следовательно, такое ценообразование едва можно назвать справедливым и экономически обоснованным, – объясняет директор Киевской ТЭЦ 5.

"В конечном итоге за все заплатит потребитель электрической и тепловой энергии, но ситуация когда газовый рынок со свободными ценами, а рынки электрической и тепловой энергии зарегулированные, является экономическим нонсенсом", – напомнил он.

Энергетическая безопасность под угрозой

Вопрос не только лежит в финансовой плоскости. Отдельно стоит отметить социальную и стратегическую роль, которую играют ТЭЦ в балансировании энергетической системы Украины. На рынке электрической энергии есть сегмент – "балансирующий рынок", то есть за указания оператора "Укрэнерго" производители электроэнергии должны либо уменьшать либо увеличивать генерацию электроэнергии.

Не выполнить команды диспетчера "Укрэнерго" невозможно, потому что, если частота в объединенной энергосистеме выйдет за допустимые пределы, в этот же момент система перейдет в аварийный режим. При этом есть риск получить уже неконтролируемые отключения генерации и потребителей,

– говорит Юрий Саква, заслуженный энергетик Украины.

ТЭЦ в периоды пиковой нагрузки вынуждены производить больше балансирующей электроэнергии. При этом даже на эти объемы электроэнергии цена газа для ее производства остается рыночной. Свободный рынок электроэнергии по состоянию на сейчас уже никого не может заставить купить эту электроэнергию по той цене, по которой она реально будет стоить.

Сейчас цена на природный газ в Украине составляется на основании биржевых котировок природного газа на европейских хабах без учета стоимости природного газа собственной добычи. При формировании цены на природный газ для потребителей Украины было бы целесообразно учитывать стоимость природного газа собственной добычи, а также для снижения цены увеличить собственную добычу газа в Украине,

– считает глава правления ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович.

В этом случае все фактически оказываются заложниками ситуации: "Нафтогаз" не имеет возможности дать льготную цену для производителей электроэнергии, которые являются участниками "балансирующего рынка", сами ТЭЦ не могут игнорировать требования "Укрэнерго", потому что тогда под угрозой будет сама безопасность энергетической системы Украины. А в конечном итоге все это отразится на кошельках украинцев, потому что так или иначе все эти расходы будут отражаться на тарифах.

Как спасти отрасль

Участники рынка видят возможные пути решения этой патовой ситуации. Но все они, так или иначе, требуют активной политической позиции государства.

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Из-за того, что НАК "Нафтогаз Украины" является дебитором нескольких должников, которые не смогли рассчитаться с ним за природный газ, используемый для производства электрической энергии, из-за неплатежей единого покупателя, государственного предприятия "Энергорынок", то, согласно принципам гражданского права, НАК "Нафтогаз Украины" обязан способствовать своим должникам в получении оплаты за произведенную ими электрическую энергию путем законодательных инициатив, и организационных мероприятий, направленных на проведение взаиморасчетов, учитывая принадлежность к государственной собственности и НАК "Нафтогаз Украины", и ГП "Энергорынок".

Для имплементации этих прав был разработан законопроект 3508-д, который в настоящее время находится на подписи у Президента Украины и который позволит провести взаиморасчеты за тепловую энергию и природный газ, потребленный для ее производства.

Документ неоднократно анализировали специалисты и не признали его идеальным. Но если говорить о реальных шагах, то только этот законопроект позволит привлечь профильные министерства и органы власти к решению этой проблемы. Ведь именно он и предусматривает возможность возврата производителям тепловой и электрической энергии части средств, что соответствует разнице в тарифах на газ. А сам "Нафтогаз" получит больше шансов на снижение дебиторской задолженности.

В противном случае, если со стороны государства и профильных министерств не будет шагов навстречу и взаимопонимания со всеми участниками рынка, можем получить не только огромные тарифы как на тепло, так и на электроэнергию, но и перебои в работе "энергетических систем Украины".

Учитывая, что Украина сейчас стоит на пороге интеграции в Европейскую энергетическую систему, а НЭК "Укрэнерго" в процессе подготовки присоединения к ENTSO-E запланированного на 2022 год проведения режимных испытаний энергосистемы в изолированном режиме работы, что требует максимального участия газовой генерации.

При текущей ситуации с остановкой газовых энергоблоков, успешное проведение таких испытаний остается под большим вопросом.

Автор: Вероника Миронова