Работает мало: журналисты опубликовали график Трампа

СМИ обнародовали рабочий график Дональда Трампа и обвинили его в недостаточной работе. Зато президент США утверждает, что работает больше, чем его предшественники.

Журналист Axios получил четыре частных графика Дональда Трампа, набрав их в ином формате, чтобы скрыть свой источник.

Читайте также: Конгресс возобновляет расследование по связям Трампа с Россией

Согласно обнародованному графику, президент США тратит 50% своего времени на работу с документами. Он встает в 6:00, и с 8:00 находится в своем офисе. Это время он проводит в своей резиденции – смотрит телевизор, читает газеты, разговаривает по телефону со своими помощниками, членами Конгресса, друзьями, сотрудниками администрации и неофициальными советниками. Таким образом его работа начинается около 11:00 по брифингу, разведке или встречам с главой аппарата Белого дома.



График Трампа

Только делать выводы, ориентируясь на поданный график, нельзя. У Дональда Трампа, кроме этого, есть еще один график, который гораздо насыщеннее и он не рассылается сотрудникам Белого дома. Отличие состоит в том, что обычно есть несколько добавленных встреч с подробным их описанием.

Трамп отреагировал в Twitter на публикацию своего расписания в СМИ, которые обвинили его в недостаточной работе.

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. Februar 2019

Средствам массовой информации удалось получить мой график работы. Это легко сделать, но трудно показать с положительной стороны. Когда у меня продуктивное время, то я работаю, а не расслабляюсь. На самом деле, я, скорее всего, работаю больше, чем любой предыдущий президент,

– написал Трамп.

Помощник президента Мадлен Вестерхут подтвердила: "Утечка была позорным нарушением доверия. Графики не показывает еще сотни звонков и встреч. Президент США работает для американского народа тяжелее, чем кто-либо до него в недавней истории".

What a disgraceful breach of trust to leak schedules. What these don’t show are the hundreds of calls and meetings @realDonaldTrump takes everyday. This POTUS is working harder for the American people than anyone in recent history. https://t.co/n1HrxmCsiB — Madeleine Westerhout (@madwest45) 3. Februar 2019

Белый дом начал внутреннее расследование, чтобы найти того, кто распространил информацию.