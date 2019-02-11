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      Работает мало: журналисты опубликовали график Трампа

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      СМИ обнародовали рабочий график Дональда Трампа и обвинили его в недостаточной работе. Зато президент США утверждает, что работает больше, чем его предшественники.

      Журналист Axios получил четыре частных графика Дональда Трампа, набрав их в ином формате, чтобы скрыть свой источник.

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      Согласно обнародованному графику, президент США тратит 50% своего времени на работу с документами. Он встает в 6:00, и с 8:00 находится в своем офисе. Это время он проводит в своей резиденции – смотрит телевизор, читает газеты, разговаривает по телефону со своими помощниками, членами Конгресса, друзьями, сотрудниками администрации и неофициальными советниками. Таким образом его работа начинается около 11:00 по брифингу, разведке или встречам с главой аппарата Белого дома.

      Графік Трампа
      График Трампа

      Только делать выводы, ориентируясь на поданный график, нельзя. У Дональда Трампа, кроме этого, есть еще один график, который гораздо насыщеннее и он не рассылается сотрудникам Белого дома. Отличие состоит в том, что обычно есть несколько добавленных встреч с подробным их описанием.

      Трамп отреагировал в Twitter на публикацию своего расписания в СМИ, которые обвинили его в недостаточной работе.

      Средствам массовой информации удалось получить мой график работы. Это легко сделать, но трудно показать с положительной стороны. Когда у меня продуктивное время, то я работаю, а не расслабляюсь. На самом деле, я, скорее всего, работаю больше, чем любой предыдущий президент,
      – написал Трамп.

      Помощник президента Мадлен Вестерхут подтвердила: "Утечка была позорным нарушением доверия. Графики не показывает еще сотни звонков и встреч. Президент США работает для американского народа тяжелее, чем кто-либо до него в недавней истории".

      Белый дом начал внутреннее расследование, чтобы найти того, кто распространил информацию.

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      Теги: Новости США СМИ Журналисты Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 11 февраля
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