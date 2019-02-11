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      Працює мало: журналісти оприлюднили графік Трампа

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

      ЗМІ оприлюднили робочий графік Дональда Трампа й звинуватили його в недостатній роботі. Натомість президент США стверджує, що працює більше, аніж його попередники.

      Журналіст Axios отримав чотири приватні графіки Дональда Трампа, набравши їх в інакшому форматі, аби приховати своє джерело.

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      Згідно з оприлюдненим графіком, президент США витрачає 50% свого часу на роботу з документами. Він встає о 6:00, і з 8:00 перебуває у своєму офісі. Цей час він проводить у своїй резиденції – дивиться телевізор, читає газети, розмовляє телефоном зі своїми помічниками, членами Конгресу, друзями, співробітниками адміністрації та неофіційними радниками. Таким чином його робота починається близько 11:00 з брифінгу, розвідки чи зустрічі з главою апарату Білого дому.

      Графік Трампа
      Графік Трампа

      Тільки робити висновки, орієнтуючись на поданий графік, не можна. У Дональда Трампа, окрім цього, є ще один графік, який набагато насиченіший й він не розсилається співробітникам Білого дому. Відмінність полягає в тому, що зазвичай є декілька доданих зустрічей з детальним їх описом.

      Трамп відреагував у Twitter на публікацію свого розкладу в ЗМІ, які звинуватили його в недостатній роботі.

      Засобам масової інформації вдалося отримати мій графік роботи. Це легко зробити, але важко показати з позитивної сторони. Коли в мене продуктивний час, то я працюю, а не розслабляюся. Насправді, я, швидше за все, працюю більше, ніж будь-який попередній президент,
      – написав Трамп.

      Помічник президента Мадлен Вестерхут підтвердила: "Витік був ганебним порушенням довіри. Графіки не показують ще сотні дзвінків та зустрічей. Президент США працює для американського народу важче, аніж будь-хто до нього в недавній історії".

      Білий дім почав внутрішнє розслідування, аби знайти того, хто розповсюдив інформацію.

      blog_ava
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      Теги: Новини США ЗМІ Журналісти Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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