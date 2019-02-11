Працює мало: журналісти оприлюднили графік Трампа

ЗМІ оприлюднили робочий графік Дональда Трампа й звинуватили його в недостатній роботі. Натомість президент США стверджує, що працює більше, аніж його попередники.

Журналіст Axios отримав чотири приватні графіки Дональда Трампа, набравши їх в інакшому форматі, аби приховати своє джерело.

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Згідно з оприлюдненим графіком, президент США витрачає 50% свого часу на роботу з документами. Він встає о 6:00, і з 8:00 перебуває у своєму офісі. Цей час він проводить у своїй резиденції – дивиться телевізор, читає газети, розмовляє телефоном зі своїми помічниками, членами Конгресу, друзями, співробітниками адміністрації та неофіційними радниками. Таким чином його робота починається близько 11:00 з брифінгу, розвідки чи зустрічі з главою апарату Білого дому.



Графік Трампа

Тільки робити висновки, орієнтуючись на поданий графік, не можна. У Дональда Трампа, окрім цього, є ще один графік, який набагато насиченіший й він не розсилається співробітникам Білого дому. Відмінність полягає в тому, що зазвичай є декілька доданих зустрічей з детальним їх описом.

Трамп відреагував у Twitter на публікацію свого розкладу в ЗМІ, які звинуватили його в недостатній роботі.

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. Februar 2019

Засобам масової інформації вдалося отримати мій графік роботи. Це легко зробити, але важко показати з позитивної сторони. Коли в мене продуктивний час, то я працюю, а не розслабляюся. Насправді, я, швидше за все, працюю більше, ніж будь-який попередній президент,

– написав Трамп.

Помічник президента Мадлен Вестерхут підтвердила: "Витік був ганебним порушенням довіри. Графіки не показують ще сотні дзвінків та зустрічей. Президент США працює для американського народу важче, аніж будь-хто до нього в недавній історії".

What a disgraceful breach of trust to leak schedules. What these don’t show are the hundreds of calls and meetings @realDonaldTrump takes everyday. This POTUS is working harder for the American people than anyone in recent history. https://t.co/n1HrxmCsiB — Madeleine Westerhout (@madwest45) 3. Februar 2019

Білий дім почав внутрішнє розслідування, аби знайти того, хто розповсюдив інформацію.