Працює мало: журналісти оприлюднили графік Трампа
ЗМІ оприлюднили робочий графік Дональда Трампа й звинуватили його в недостатній роботі. Натомість президент США стверджує, що працює більше, аніж його попередники.
Журналіст Axios отримав чотири приватні графіки Дональда Трампа, набравши їх в інакшому форматі, аби приховати своє джерело.
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Згідно з оприлюдненим графіком, президент США витрачає 50% свого часу на роботу з документами. Він встає о 6:00, і з 8:00 перебуває у своєму офісі. Цей час він проводить у своїй резиденції – дивиться телевізор, читає газети, розмовляє телефоном зі своїми помічниками, членами Конгресу, друзями, співробітниками адміністрації та неофіційними радниками. Таким чином його робота починається близько 11:00 з брифінгу, розвідки чи зустрічі з главою апарату Білого дому.
Графік Трампа
Тільки робити висновки, орієнтуючись на поданий графік, не можна. У Дональда Трампа, окрім цього, є ще один графік, який набагато насиченіший й він не розсилається співробітникам Білого дому. Відмінність полягає в тому, що зазвичай є декілька доданих зустрічей з детальним їх описом.
Трамп відреагував у Twitter на публікацію свого розкладу в ЗМІ, які звинуватили його в недостатній роботі.
Засобам масової інформації вдалося отримати мій графік роботи. Це легко зробити, але важко показати з позитивної сторони. Коли в мене продуктивний час, то я працюю, а не розслабляюся. Насправді, я, швидше за все, працюю більше, ніж будь-який попередній президент,
– написав Трамп.
Помічник президента Мадлен Вестерхут підтвердила: "Витік був ганебним порушенням довіри. Графіки не показують ще сотні дзвінків та зустрічей. Президент США працює для американського народу важче, аніж будь-хто до нього в недавній історії".
Білий дім почав внутрішнє розслідування, аби знайти того, хто розповсюдив інформацію.