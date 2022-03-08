В эфире 24 канала семейный врач Анастасия Ходан рассказала, как бороться с тревогой. Она считает, что очень помогает работа.

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Борьба с тревогой

Ходан призвала работать, как это было и до войны.

Встаете с утра, работаете до ночи – делаете то, что можете. Ночью приходите истощенные, ложитесь спать и нет тревоги,

– объяснила врач.

"Также можем применить методику отложенной тревоги. Как сказала Скарлетт О'Хара: "Подумаю об этом завтра". Мы подумаем об этом после войны", – добавила она.

Как реагировать на сирены

Ходан посоветовала относиться к сиренам, как к повседневному "ритуалу".

Сделайте себе схему: всегда одевайтесь одинаково, выходите одинаково и идите по тому же маршруту. Это для того чтобы во время сирены не думать головой, а делать просто на автомате. Анастасия Ходан Семейный врач

Она напомнила, что есть горячие линии психологической поддержки. Можно также связаться со своими семейными врачами.

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