Таким стал ответ СНБО на скоординированную кампанию пророссийских сил против недавно опубликованного "Глоссария". Говорится о названиях, терминах и словосочетаниях, которые в Украине рекомендуют употреблять, учитывая временную оккупацию Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.
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В ведомстве пояснили, что все упомянутые аккаунты служили своеобразными "хабами", откуда распространяли информацию на меньшие пророссийские страницы. В список СНБО попали такие телеграм-каналы:
- Klymenko Time;
- VESTI;
- "Шептун";
- First;
- "Новоstnoy";
- "Юрий Ткачев";
- "Андрей Манчук";
- "КОРНИЛОВ";
- "Максим Могильницкий";
- "Вадим Рабинович";
- Moroz.Live.
Каналы Александра Клименко
В СНБО проанализировали содержимое каналов и пришли к выводу, что некоторые из них принадлежат эксминистру доходов и сборов времен Виктора Януковича – Александру Клименко. В частности медиапроект Klymenko Time на 53 тысячи подписчиков, который действовал с 2017 года и часто распространял пророссийские публикации.
Некоторые пророссийские телеграм-каналы принадлежат экс-министру Александру Клименко / Скриншот из отчета СНБО
Говорится и о канале издания Vesti на 20 тысяч подписчиков. Он принадлежит медиахолдингу "Мультимедиа-инвест групп" и гражданской жене Клименко – Ольге Семченко. Материалы в канале критиковали действия правительства и поддерживали сепаратистские движения.
Поддержка пророссийских пропагандистов
Дезинформацию и посты в поддержку российской пропаганды публиковали и довольно крупные каналы. Так, "Шептун" на 57 тысяч подписчиков публиковал "инсайды" и непроверенную информацию о политиках.
Канал First с аудиторией почти полмиллиона не публикует очень резкие публикации в поддержку пророссийских мыслей. Однако его модерирует пользователь, которого поддерживает Россия и который находится в розыске за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием.
Ряд персональных каналов первыми распространяли пророссийские нарративы / Скриншот из отчета СНБО
По информации СНБО, каналы First, "Легитимный", "Резидент", "ЗеРада", "Новоstnoy" связаны между собой и касаются Klymenko Time. Все они замаскированы под так называемую "украинскую оппозицию" и направлены на расшатывание политической ситуации в Украине.
Стратегия информбезопасности в Украине: кратко
- СНБО на заседании 15 октября 2021 года обсудил стратегию информационной безопасности.
- Документ ввели в Украине на время гибридной войны с Россией.
- Таким образом планируют бороться с российской пропагандой и прокремлевскими, сепаратистскими нарративами в украинском информационном пространстве.