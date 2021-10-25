Такою стала відповідь РНБО на скоординовану кампанію проросійських сил проти нещодавно опублікованого "Глосарію". Мовиться про назви, терміни та словосполучення, які в Україні рекомендують вживати, з огляду на тимчасову окупацію Криму та частин Донецької і Луганської областей.

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У відомстві пояснили, що усі згадані акаунти слугували своєрідними "хабами", звідки поширювали інформацію на менші проросійські сторінки. До списку РНБО потрапили такі телеграм-канали:

Klymenko Time;

VESTI;

"Шептун";

First;

"Новоstnoy";

"Юрий Ткачёв";

"Андрей Манчук";

"КОРНИЛОВ";

"Максим Могильницкий";

"Вадим Рабинович";

Moroz.Live.

Канали Олександра Клименка

У РНБО проаналізували вміст каналів та дійшли до висновку, що деякі з них належать ексміністру доходів і зборів часів Віктора Януковича – Олександрові Клименку. Зокрема медіапроєкт Klymenko Time на 53 тисячі підписників, який діяв з 2017 року та часто розповсюджував проросійські публікації.



Деякі проросійські телеграм-канали належать ексміністру Олександрові Клименку / Скриншот зі звіту РНБО

Мовиться і про канал видання Vesti на 20 тисяч підписників. Він належить медіахолдингу "Мультимедіа-інвест груп" та цивільній дружині Клименка – Ользі Семченко. Матеріали в каналі критикували дії уряду та підтримували сепаратистські рухи.

Підтримка проросійських пропагандистів

Дезінформацію та пости на підтримку російської пропаганди публікували й досить великі канали. Так, "Шептун" на 57 тисяч підписників публікував "інсайди" та неперевірену інформацію про політиків.

Канал First з аудиторією майже пів мільйона не публікує дуже різких публікацій на підтримку проросійських думок. Однак його модерує користувач, якого підтримує Росія та який перебуває в розшуку за організацію масових заворушень, що супроводжувалися насильством.



Низка персональних каналів першими поширювали проросійські наративи / Скриншот зі звіту РНБО

За інформацією РНБО, канали First, "Легитимный", "Резидент", "ЗеРада", "Новоstnoy" пов'язані між собою та дотичні до Klymenko Time. Усі вони замасковані під так звану "українську опозицію" та спрямовані на розхитування політичної ситуації в Україні.

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