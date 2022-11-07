Притула ранее рассказывал, что на каждом из беспилотников есть наклейка "народный байрактар". Кроме того, их украсили орнаментом вышивки. Его разработала львовская мастерица.

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По договоренности с Минобороны, видео работы этих птиц будут специально маркированы в сообщениях в соцсетях,

– рассказывал Притула.

В ноябре Притула опубликовал видео работы "народных байрактаров".

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Как украинцы собирали на "народные байрактары"

Сбор денег на "народные байрактары" Притула объявил 22 июня. Только за первый день удалось собрать около 50% суммы. Всего за 3 суток украинцы собрали 600 миллионов гривен. Это поразило весь мир.

В то же время, турецкая военная компания Baykar заявила, что подарит Украине беспилотники, а 600 миллионов необходимо направить на помощь в борьбе народа Украины.

Впоследствии стало известно, что на собранные деньги Притула приобрел спутник компании ICEYE. Соответствующее решение было принято после разговора с Министерством обороны Украины.

Притула подчеркнул, что теперь "хлопка" у оккупантов будет еще больше.

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