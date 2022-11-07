Притула раніше розповідав, що на кожному з безпілотників є наліпка "народний Байрактар". Окрім того, їх прикрасили орнаментом вишивки. Його розробила львівська майстриня.
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За домовленістю з Міноборони, відео роботи цих пташок будуть спеціально марковані у повідомленнях у соцмережах,
– розповідав Притула.
У листопаді Притула опублікував відео роботи "народних Байрактарів".
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Як українці збирали на "народні Байрактари"
Збір грошей на "народні Байрактари" Притула оголосив 22 червня. Лише за перший день вдалося зібрати майже 50% суми. Загалом за 3 доби українці зібрали 600 мільйонів гривень. Це вразило увесь світ.
Водночас турецька військова компанія Baykar заявила, що подарує Україні безпілотники, а 600 мільйонів необхідно спрямувати на допомогу в боротьбі народу України.
Згодом стало відомо, що на зібрані гроші Притула придбав супутник компанії ICEYE. Відповідне рішення ухвалили після розмови з Міністерством оборони України.
Притула наголосив, що тепер "бавовни" в окупантів буде ще більше.
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