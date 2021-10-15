Над ним работали специалисты в течение 2 лет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Обратите внимание План обороны и новые санкции: что СНБО принял на заседании
Данилов: План обороны Украины поручил создать президент
По его словам, создать План обороны Украины поручил Владимир Зеленский. Он предполагает взаимодействие всех органов власти – без исключения.
И это не касается только военных, но и всех органов центральной исполнительной власти, местной власти,
– подчеркнул Данилов.
Документ также касается и применения закона относительно территориальной обороны – "Закон об основах национального сопротивления", который был принят летом 2021 года.
Глава СНБО также рассказал, что президент во время заседания дал поручение – провести обязательно большое обучение по поводу принятия Плана обороны. Но это будет происходить именно в то время, если в Украине будет военная ситуация.
Данилов подчеркнул, что не может предоставить больше деталей, ведь принятый документ является совершенно тайным. И представлен сейчас в одном экземпляре. Впрочем, он четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашим государством.
Итоги заседания СНБО от 15 октября: главное
- Совет национальной безопасности и обороны 15 октября провел очередное заседание. Члены утвердили Стратегию биобезопасности и биологической защиты и Стратегию информационной безопасности.
- Также введен ряд персональных санкций из-за выборов в Госдуму России на оккупированных украинских территориях. Под ограничения попали более 200 человек.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российская сеть супермаркетов Mere не должна работать в Украине.
- Во время заседания политики решили усилить контроль в сфере недропользования.