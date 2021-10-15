Над ним працювали фахівці протягом 2 років. Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.
Зверніть увагу План оборони і нові санкції: що РНБО ухвалила на засіданні
Данілов: План оборони України доручив створити президент
За його словами, створити План оборони України доручив Володимир Зеленський. Він передбачає взаємодію всіх органів влади – без виключення.
І це не стосується лише військових, а й усіх органів центральної виконавчої влади, місцевої влади,
– підкреслив Данілов.
Документ також стосується і застосування закону щодо територіальної оборони – "Закон про основи національного спротиву", який було прийнято влітку 2021 року.
Глава РНБО також розповів, що президент під час засідання дав доручення – провести обов'язково велике навчання з приводу ухвалення Плану оборони. Але це відбуватиметься саме в час, якщо в Україні буде військова ситуація.
Данілов наголосив, що не може надати більше деталей, адже прийнятий документ є цілком таємним. І представлений наразі в одному екземплярі. Втім він чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні є перед нашою державою.
Підсумки засідання РНБО від 15 жовтня: головне
- Рада національної безпеки й оборони 15 жовтня провела чергове засідання. Члени затвердили Стратегію біобезпеки і біологічного захисту та Стратегію інформаційної безпеки.
- Також введено низку персональних санкцій через вибори у Держдуму Росії на окупованих українських територіях. Під обмеження потрапили понад 200 людей.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що російська мережа супермаркетів Mere не має працювати в Україні.
- Під час засідання політики вирішили посилити контроль у сфері надрокористування.