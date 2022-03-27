В интервью Вадим Бойченко рассказал, как российские наемники стирают с лица земли Мариуполь. Также он отметил, что используют они те же методы, что и фашисты.

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Россияне борются против фашистов так, что сами ими стали

Глава города отметил, что после месяца войны можно с уверенностью сказать, чем руководствуются оккупанты. Он убежден, что работают они по методике Геббельса. Наемники взяли на вооружение подход фашистов, против которых столь активно выступают.

Речь идет о блокаде города, а также избавлении его от критической инфраструктуры.

Да, отмечает Бойченко, за первую неделю оккупанты разрушили все 15 введений электроэнергии в Мариуполе. Поэтому на седьмой день войны горожане потеряли не только свет в своих домах, но и тепло.

На этом российские военные, разумеется, не остановились. Оккупанты к началу активной фазы войны перебили источник, дававший 70% объема воды в городе. Затем они принялись за резервный источник водоснабжения. На девятый день войны город остался без воды. Впоследствии – и без газа. 21 марта Мариуполь оставили без связи.

Тогда мы остались в полной тишине. В Мариуполе искусственно создали полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит,

– подчеркнул Бойченко.

Также он отметил, что мариупольцев депортируют в Россию принудительно. Их просто загоняют в школу, записывают данные, заставляют ждать. Мэр города подчеркнул, что россияне ничем не отличаются от фашистов: они создают те же концлагеря, как в 1941 году.

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