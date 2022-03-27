В інтерв'ю Вадим Бойченко розповів, як російські найманці стирають з лиця землі Маріуполь. Також він наголосив на тому, що використовують вони ті ж методи, що й фашисти.

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Росіяни борються проти фашистів так, що самі ними стали

Очільник міста зазначив, що після місяця війни можна з упевненістю сказати, чим керуються окупанти. Він переконаний, що працюють вони за методичкою Геббельса. Найманці взяли на озброєння підхід фашистів, проти яких так активно виступають.

Мовиться про блокаду міста, а також позбавлення його критичної інфраструктури.

Так, наголошує Бойченко, за перший тиждень окупанти зруйнували усі 15 введень електроенергії у Маріуполі. Тож на сьомий день війни містяни втратили не лише світло у своїх оселях, а й тепло.

На цьому російські військові, ясна річ, не зупинилися. Окупанти до початку активної фази війни перебили джерело, яке давало 70% обсягу води у місті. Потім вони взялися за резервне джерело водопостачання. Тож на дев'ятий день війни місто залишилося без води. Згодом – і без газу. 21 березня Маріуполь залишили без зв'язку.

Тоді ми залишилися у повній тиші. У Маріуполі штучно створили повний інформаційний вакуум, у якому ніхто з мешканців не розуміє, що відбувається,

– наголосив Бойченко.

Також він наголосив на тому, що маріупольців депортують до Росії примусово. Їх просто заганяють до школи, записують дані, а також змушують чекати. Мер міста підкреслив, що росіяни нічим не відрізняються від фашистів: вони створюють ті ж концтабори, як у 1941 році.

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