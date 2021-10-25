Кадровая политика Владимира Зеленского не связана с рациональной логикой. Такое мнение в эфире 24 канала высказал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
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Он считает, что Таран в основном имитировал свою работу, а не работал.
Делать хуже, чем сейчас делает господин Таран, думаю, невозможно. Это человек, который даже не может выражать связно мысли,
– сказал Бутусов.
Журналист надеется, что с Резниковым ситуация будет лучше.
Если Зеленский (Владимир – 24 канал) хочет изменений, какого-то адекватного управления, то он должен ставить задачи и наказывать за их невыполнение.
Ранее в своем фейсбуке Бутусов написал, что Зеленский уже определился с кандидатурой нового министра обороны. Им, мол, может стать действующий вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников.
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Кадровые изменения в Минобороны: что известно
- Об увольнении министра обороны Андрея Тарана сначала говорил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Теперь об этом заговорил его коллега Павел Фролов.
- Не против занять кресло министра обороны депутат от "слуг народа" Ирина Верещук.
- Сам Таран эту ситуацию не комментирует уже, как минимум, полгода.