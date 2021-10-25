Кадрова політика Володимира Зеленського не пов'язана з раціональною логікою. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.
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Він вважає, що Таран здебільшого імітував свою роботу, а не працював.
Робити гірше, ніж зараз робить пан Таран, думаю, неможливо. Це людина, яка навіть не може висловлювати зв'язно думки,
– сказав Бутусов.
Журналіст сподівається, що з Рєзніковим ситуація буде краща.
Якщо Зеленський (Володимир – 24 канал) хоче змін, якогось адекватного управління, то він повинен ставити завдання і карати за їхнє невиконання.
Раніше у своєму фейсбуці Бутусов написав, що Зеленський вже визначився з кандидатурою нового міністра оборони. Ним, мовляв, може стати чинний віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков.
Бутусов прокоментував кадрові зміни в Міноборони: дивіться відео
Кадрові зміни в Міноборони: що відомо
- Про звільнення міністра оборони Андрія Тарана спочатку говорив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Тепер про це заговорив його колега Павло Фролов.
- Не проти зайняти крісло міністерки оборони депутатка від "слуг народу" Ірина Верещук.
- Сам Таран цю ситуацію не коментує вже, як мінімум, пів року.