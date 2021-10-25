Про це повідомив нардеп від монобільшості Павло Фролов в ефірі одного з українських телеканалів.

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Заміна може відбутись наступного пленарного тижня

У нас вже є заява міністра екології. Щодо міністра оборони – тут швидше за все відбудеться заміна, найімовірніше, це буде на наступному пленарному тижні. Але тут я, на жаль, не можу гарантувати, тому що три останніх пленарних дні у Верховній Раді відбувався бюджетний популізм,

– пояснив політик.

Фролов зауважив, що кандидатів в уряд не бракує, зокрема, вже є кілька претендентів на посаду міністра екології та й на інші в майбутньому вакантні місця в Кабміні.

Президент вже погодив кандидатуру нового міністра оборони, – ЗМІ

Зазначимо, що напередодні головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. Ним може стати чинний віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Ще одна кандидатура, яку розглядали, нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Більше про це тут Зеленський погодив кандидатуру нового глави Міноборони – Олексія Резнікова, – ЗМІ

Зверніть увагу! Раніше міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про відставку. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що політик зробив це добровільно. Проте сам Абрамовський наголосив, що піти з уряду його спонукали висновки РНБО.