Об этом сообщил нардеп от монобольшинства Павел Фролов в эфире одного из украинских телеканалов.

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Замена может состояться на следующей пленарной неделе

У нас уже есть заявление министра экологии. Относительно министра обороны – здесь скорее всего произойдет замена, вероятнее всего, это будет на следующей пленарной неделе. Но здесь я, к сожалению, не могу гарантировать, потому что три последних пленарных дня в Верховной Раде происходил бюджетный популизм,

– пояснил политик.

Фролов отметил, что кандидатов в правительство не хватает, в частности, уже есть несколько претендентов на пост министра экологии и на другие в будущем вакантные места в Кабмине.

Президент уже согласовал кандидатуру нового министра обороны, – СМИ

Отметим, что накануне главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Им может стать действующий вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Еще одна кандидатура, которую рассматривали, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Больше об этом здесь Зеленский согласовал кандидатуру нового главы Минобороны – Алексея Резникова, – СМИ

Обратите внимание! Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что политик сделал это добровольно. Однако сам Абрамовский подчеркнул, что уйти из правительства его побудили выводы СНБО.