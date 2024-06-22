Сейчас стало известно решение в резонансном деле. У судьи женщина до последнего настаивала, что лично знала мужа и, что он приезжал к ней в отпуск, но вот совместных фото с мужем она не имеет ни одного.

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Мужчина не мог жениться

Ольга – бывшая жена бойца убеждает, что новый брак не мог быть заключен, потому что ее бывшего мужа физически не было ни в Киеве, ни в ЗАГСе.

Заключение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз тоже подтвердил, что мужчина не ставил свою подпись в документах о браке.

Зато Яна Биднюк – женщина, которая называет себя законной женой пропавшего без вести бойца, убеждает, что расписалась с мужем 2 августа, а потом он уехал на службу. Через месяц он пропал без вести под Бахмутом.

Ольгу, как мать ребенка бойца, лично сообщили об исчезновении, и первые месяцы она как опекун получала его боевые – 100 тысяч гривен в месяц. Впрочем, через полгода поступило извещение из воинской части, что выплаты экс-супруга теперь получает новая жена.

Что говорят в ЗАГСе

В Днепровском ЗАГСе Киева, где женились Яна Биднюк и пропавший боец, отказались предоставлять какие-либо комментарии. Интересно, что именно здесь когда-то работала и Яна Биднюк. Она и сейчас работает в системе ЗАГС, в Министерстве юстиции.

Сама Яна Биднюк на заседании суда рассказывала, что она со своим будущим мужем и на море ездила отдыхать, и во Львов на Рождество. Вот только никаких фото оттуда не смогла показать.

Женщина говорит, что муж приезжал в Киев в июне. Хотя по данным из его части, со дня мобилизации, 25 февраля 2022 года, он в отпуске не был, в медроте тоже, СЗЧ не имел. Рапортов об отпусках, и рапорта на бракосочетание в воинской части не имеют.

Приговор суда

Суд изучил документальные доказательства, которые предоставляли стороны, но доказательств, которые бы засвидетельствовали пребывания мужа в Киеве, или в ЗАГСе в день регистрации брака, адвокат Яны Биднюк не предоставила.

В конце концов, судья вынес приговор: "Признать брак, зарегистрированный Днепровским отделом госрегистрации актов гражданского состояния в городе Киеве между военным и Биднюк Яной Всеволодовной, актовая запись от 2 августа 2022 года, незаключенным".

Днепровский ЗАГС должен аннулировать актовую запись. Защита Яны Биднюк будет подавать апелляцию. А вот кто именно подделал документы и подписи – еще предстоит установить следствию, открыто соответствующее уголовное дело.

За время рассмотрения этого дела Биднюк получила боевых выплат на более чем 1 миллион гривен.