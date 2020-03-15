Работница таможни "зарабатывала" на взятках 100 тысяч гривен в день

ГБР задержали сотрудницу таможни, которая организовала преступную схему, требуя за растаможку каждого автомобиля по 1000 гривен. Ежедневно через таможенный пост, где работает женщина, проходили более сотни автомобилей.

14 марта из официального сообщения на сайте Государственного бюро расследований стало известно, что правоохранители задержали государственного инспектора одного из таможенных постов Галицкой таможни Государственной таможенной службы.

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Причина задержания – вымогательство и получение неправомерной выгоды (взяток): женщина организовала преступную схему на растаможке автомобилей.

В чем подозревают задержанного сотрудницу таможни

Чтобы растаможка происходило беспрепятственно, она требовала у перевозчиков "вознаграждение" – 1000 гривен за каждый автомобиль.

Учитывая то, что в течение суток на таможенном посту растаможивают не менее 100 авто, участники схемы "зарабатывали" более 100 тысяч гривен в день.



Работницу таможни задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды

Сообщение о подозрении готовят, следственные действия еще продолжаются – в частности, обыски на таможенном посту. По информации из соцсетей, речь идет о посте "Рава-Русская" во Львовской области на границе с Польшей.

Рава-Русская у границы с Польшей: смотрите карту

В случае доказательства вины задержанной работнице таможни грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.