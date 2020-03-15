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      Працівниця митниці "заробляла" на хабарях 100 тисяч гривень на день

      - Читать новость на русском
      Працівницю митниці взяли на хабарі / ДБР

      ДБР затримали працівницю митниці, яка організувала злочинну схему, вимагаючи за розмитнення кожного автомобіля по 1000 гривень. Щодня через митний пост, де працює жінка, проходили понад сотня автомобілів.

      14 березня з офіційного повідомлення на сайті Державного бюро розслідувань стало відомо, що правоохоронці затримали державного інспектора одного з митних постів Галицької митниці Державної митної служби.

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      Причина затримання – вимагання та одержання неправомірної вигоди (хабарів): жінка організувала злочинну схему на розмитненні автомобілів.

      У чому підозрюють затриману працівницю митниці

      • Щоб розмитнення відбувалося безперешкодно, вона вимагала у перевізників "винагороду" – 1000 гривень за кожен автомобіль.
      • Враховуючи те, що протягом доби на митному посту розмитнюють щонайменше 100 авто, учасники схеми "заробляли" понад 100 тисяч гривень за день.


      Працівницю митниці затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди

      Повідомлення про підозру готують, слідчі дії ще тривають – зокрема, обшуки на митному посту. За інформацією з соцмереж, мовиться про митний пост "Рава-Руська" у Львівській області на кордоні з Польщею. 

      Рава-Руська біля кордону з Польщею: дивіться карту

      У разі доведення вини затриманій працівниці митниці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

      Цікаво, що 9 березня під час виступу в Раді Зеленський розкритикував діяльність ДМС: "Контрабанда відправила митницю в нокаут. Митниця має збирати не лайки у фейсбуці, а кошти в державну казну".

      У відповідь керівник митниці Максим Нефьодов заявив, що президент оперує некоректними цифрами.

      Леся Ніктюк засвітила оголені груди під час зйомки: фото 18+
      14 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Державне бюро розслідувань Державна митна служба Корупція Хабар Авто Новини України
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