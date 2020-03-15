Працівниця митниці "заробляла" на хабарях 100 тисяч гривень на день

ДБР затримали працівницю митниці, яка організувала злочинну схему, вимагаючи за розмитнення кожного автомобіля по 1000 гривень. Щодня через митний пост, де працює жінка, проходили понад сотня автомобілів.

14 березня з офіційного повідомлення на сайті Державного бюро розслідувань стало відомо, що правоохоронці затримали державного інспектора одного з митних постів Галицької митниці Державної митної служби.

Читайте також 40 тисяч медичних масок хотіли вивезти з України в Польщу

Причина затримання – вимагання та одержання неправомірної вигоди (хабарів): жінка організувала злочинну схему на розмитненні автомобілів.

У чому підозрюють затриману працівницю митниці

Щоб розмитнення відбувалося безперешкодно, вона вимагала у перевізників "винагороду" – 1000 гривень за кожен автомобіль.

Враховуючи те, що протягом доби на митному посту розмитнюють щонайменше 100 авто, учасники схеми "заробляли" понад 100 тисяч гривень за день.



Працівницю митниці затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди

Повідомлення про підозру готують, слідчі дії ще тривають – зокрема, обшуки на митному посту. За інформацією з соцмереж, мовиться про митний пост "Рава-Руська" у Львівській області на кордоні з Польщею.

Рава-Руська біля кордону з Польщею: дивіться карту

У разі доведення вини затриманій працівниці митниці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Цікаво, що 9 березня під час виступу в Раді Зеленський розкритикував діяльність ДМС: "Контрабанда відправила митницю в нокаут. Митниця має збирати не лайки у фейсбуці, а кошти в державну казну".



У відповідь керівник митниці Максим Нефьодов заявив, що президент оперує некоректними цифрами.