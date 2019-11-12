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      Работницу офиса Президента Кондзелю поймали на взятке в 150 тысяч долларов

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      Светлану Кондзелю поймали на взятке в 150 тысяч долларов
      Светлану Кондзелю поймали на взятке / Фото из фейсбук-страницы Кондзели

      Сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю. Ее подозревают в мошенничестве.

      Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

      К теме: Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках

      В частности, она просила 150 тысяч долларов за назначение на должность заместителем главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

      Эту информацию уже подтвердили в Офисе Президента. В пресс-службе напомнили, что она работала в разных отделах Администрации Президента с 2005 года.

      "Для Главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше пост коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", – добавили в ОПУ.

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      Пост ОПУ/ Скриншот

      Что известно про Светлану Кондзелю?

      Светлана Кондзеля работала в разных отделах при президенте с 2009 года. В департаменте обеспечения доступа к публичной информации – с 2014 года.

      В декларации за 2018 год Кондзеля указала, что владеет квартирой в Крюкивщине под Киевом, кладовой, также она имеет в совместной собственности квартиру во Львове. Ее муж задекларировал квартиру и земельный участок в Ивановке под Киевом, автомобиль – Renault Latitude 2011 года выпуска.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Нафтогаз НАБУ Коррупция Взятка
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