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      Працівницю Офісу Президента Кондзелю впіймали на хабарі у 150 тисяч доларів

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      Світлану Кондзелю впіймали на хабарі у 150 тисяч доларів
      Світлану Кондзелю впіймали на хабарі / Фото з фейсбук-сторінки Кондзелі

      Співробітники НАБУ затримали директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю. Її підозрюють у шахрайстві.

      Кондзеля розповідала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки в ОП, пише "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

      До теми: Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках

      Зокрема, вона просила 150 тисяч доларів за призначення на посаду заступником голови правління НАК "Нафтогаз України".

      Цю інформацію вже підтвердили в Офісі Президента. У пресслужбі нагадали, що ця особа працювала у різних відділах Адміністрації Президента з 2005 року.

      "Для Глави держави немає "своїх" і "чужих". Корупція має бути викорінена: що вища посада корупціонера, то небезпечніші для держави зловживання з його боку", – додали в ОПУ.

      кондзеля хабар опу офіс президента україни корупція
      Пост ОПУ/ Скріншот

      Що відомо про Світлану Кондзелю?

      Світлана Кондзеля працювала у різних відділах при президенті з 2009 року. У департаменті забезпечення доступу до публічної інформації – з 2014 року.

      У декларації за 2018 рік Кондзеля вказала, що володіє квартирою у Крюківщині під Києвом, коморою, також вона має у спільній власності квартиру у Львові. Її чоловік задекларував квартиру та земельну ділянку в Іванівці під Києвом, автомобіль – Renault Latitude 2011 року випуску.

      Зверніть увагу: Засідання "Слуги народу" щодо імовірних хабарів у фінансовому комітеті: подробиці

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Хабар Корупція НАБУ Нафтогаз
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