Працівницю Офісу Президента Кондзелю впіймали на хабарі у 150 тисяч доларів

Співробітники НАБУ затримали директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю. Її підозрюють у шахрайстві.

Кондзеля розповідала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки в ОП, пише "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Зокрема, вона просила 150 тисяч доларів за призначення на посаду заступником голови правління НАК "Нафтогаз України".

Цю інформацію вже підтвердили в Офісі Президента. У пресслужбі нагадали, що ця особа працювала у різних відділах Адміністрації Президента з 2005 року.

"Для Глави держави немає "своїх" і "чужих". Корупція має бути викорінена: що вища посада корупціонера, то небезпечніші для держави зловживання з його боку", – додали в ОПУ.



Пост ОПУ/ Скріншот

Що відомо про Світлану Кондзелю?

Світлана Кондзеля працювала у різних відділах при президенті з 2009 року. У департаменті забезпечення доступу до публічної інформації – з 2014 року.

У декларації за 2018 рік Кондзеля вказала, що володіє квартирою у Крюківщині під Києвом, коморою, також вона має у спільній власності квартиру у Львові. Її чоловік задекларував квартиру та земельну ділянку в Іванівці під Києвом, автомобіль – Renault Latitude 2011 року випуску.

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