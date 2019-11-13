Хто така Світлана Кондзеля: що відомо про спійману на хабарі працівницю Офісу Президента

Світлана Кондзеля – директорка департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента України. Вона – членкиня злочинної групи, яку на хабарі спіймали працівники НАБУ.

Що відомо про Світлану Кондзелю?

Дізнайтеся більше затримання працівниці Офісу Президента Кондзелі на хабарі у 150 тисяч доларів

Кондзеля – родом зі Львова, їй 45 років, за освітою – юристка. Зокрема, вивчала правознавство у Львівській комерційній академії, міжнародне право в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі. Також навчалася у Національній академії держуправління при Президентові України.

Працювала юрисконсультом ТОВ "Біт-Сервіс" у Львові.

Була головою відділу Держуправління охорони навколишнього середовища у Львівській області.

Була в Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Кондзеля працювала в різних відділах при президентові з 2009 року, тобто – за перебування при владі чотирьох президентів:

була консультанткою секретаріату Служби з представництва інтересів президента в судах України,

помічницю у службі політичного і ситуативного аналізу,

консультанткою відділу взаємодії з органами виконавчої влади.

У департаменті забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента ( раніше – Адміністрації Президента) Кондзеля працює з 2014 року.

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Декларація Світлани Кондзелі

У своїй декларації за 2018 рік Кондзеля вказала квартиру у Крюківщині під Києвом площею 86 квадратних метрів і комору на 4,9 квадратних метра. Чиновниця також є співвласницею квартири у Львові на 114,5 квадратних метра.

Чоловік посадовиці Валентин Машуков задекларував квартиру на 47,4 квадратних метра і земельна ділянка на 2 тисячі 200 квадратних метрів в Іванівці під Києвом. В автопарку –Renault Latitude 2011 випуску.

За 2018 рік Кондзеля отримала 257 тисяч 915 гривень зарплати (дорівнює 21 тисячі 492 гривням на місяць). Про готівку чи гроші в банку чиновниця у своїй декларації не повідомляла.

Особисте життя і соцмережі

Чоловік Кондзелі володіє ТОВ "Лючі", яке займається оптовим продажем меблів, килимів та освітлювальних приладів.

Попри те, що Кондзеля вже 10 років працює в Адміністрації, а тепер – Офісі Президента, її сторінка у фейсбуці зовсім не схожа на сторінку чиновниці. Посадовиця активно постить селфі, фотознімки природи, відпочинку, а також результати тестів на зразок "Яка робота підходить вашому обличчю?" З'ясувалося, що – робота королеви.

Кондзеля також активно ділиться у соцмережах інтернетними мудростями та мотиваціями.

Мотивація дня: стаючи старшою, я не хочу здаватися молодшою. Я хочу бути щасливішою,

– мовиться в одному з дописів Кондзелі.