Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке работнице офиса Президента

Светлана Кондзеля – директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Украины. Она – член преступной группы, которую на взятке поймали сотрудники НАБУ.

Что известно о Светлане Кондзеле?

Узнайте больше о задержании работницы Офиса Президента Кондзеле на взятке в 150 тысяч долларов

Кондзеля – родом из Львова, ей 45 лет, по образованию – юрист. В частности, изучала правоведение во Львовской коммерческой академии, международное право в Украинском государственном университете финансов и международной торговли. Также училась в Национальной академии госуправления при Президенте Украины.

Работала юрисконсультом ТОВ "Бит-Сервис" во Львове.

Была председателем отдела Госуправления охраны окружающей среды во Львовской области.

Была в Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Кондзеля работала в разных отделах при президенте с 2009 года, то есть – в период пребывания при власти четырех президентов:

была консультантом секретариата службы по представительству интересов президента в судах Украины,

помощницей в службе политического и ситуативного анализа,

консультантом отдела взаимодействия с органами исполнительной власти.

В департаменте обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента ( ранее – Администрации Президента) Кондзеля работает с 2014 года.

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Декларация Светланы Кондзели

В своей декларации за 2018 год Кондзеля указала квартиру на Крюковщине под Киевом площадью 86 квадратных метров и кладовку на 4,9 квадратных метра. Чиновница также является совладелицей квартиры во Львове на 114,5 квадратных метра.

Муж чиновницы Валентин Машуков задекларировал квартиру на 47,4 квадратных метра и земельный участок на 2 тысячи 200 квадратных метров в Ивановке под Киевом. В автопарке –Renault Latitude 2011 выпуска.

За 2018 год Кондзеля получила 257 тысяч 915 гривен зарплаты (равна 21 тысяче 492 гривнам в месяц). О наличных деньгах в банке чиновница в своей декларации не сообщала.

Личная жизнь и соцсети

Муж Кондзели владеет ООО "Лючи", которое занимается оптовой продажей мебели, ковров и осветительных приборов.

Несмотря на то, что Кондзеля уже 10 лет работает в Администрации, а теперь – Офисе Президента, ее страница в фейсбуке совсем не похожа на страницу чиновницы. Она активно постит селфи, фотоснимки природы, отдыха, а также результаты тестов вроде "Какая работа подходит вашему лицу?". Выяснилось, что работа королевы.

Кондзеля также активно делится в соцсетях интернет-мудростями и мотивациями.

Мотивация дня: становясь старше, я не хочу казаться моложе. Я хочу быть счастливее,

– говорится в одном из сообщений Кондзели.