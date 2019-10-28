Засідання "Слуги народу" щодо імовірних хабарів у фінансовому комітеті: перші подробиці

Увечері 28 жовтня відбулося засідання фракції "Слуга народу". На ньому також були присутніми президент Володимир Зеленьский і голова Офісу Президента Андрій Богдан. На засіданні, зокрема, розібрали ситуацію щодо скандалу у фінансовому комітеті – мовиться про хабар у розмірі 30 тисяч доларів, який могли запропонувати його членам.

Як пише телеграм-канал, "УП. Off the record", Зеленський попросив "слуг народу" не "розхитувати човен". Також він наголосив, що "у партії має бути порядок".

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Щодо інших питань, то слуги народу з президентом обговорили питання субвенцій (гроші для конктретно визначеної мети, які з держбюджету виділяють місцевим бюджетам) і виділення грошей на відновлення доріг на Донбасі.

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