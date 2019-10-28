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      Засідання "Слуги народу" щодо імовірних хабарів у фінансовому комітеті: перші подробиці

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      Засідання "Слуги народу" щодо імовірних хабарів у фінансовому комітеті: перші подробиці

      Увечері 28 жовтня відбулося засідання фракції "Слуга народу". На ньому також були присутніми президент Володимир Зеленьский і голова Офісу Президента Андрій Богдан. На засіданні, зокрема, розібрали ситуацію щодо скандалу у фінансовому комітеті – мовиться про хабар у розмірі 30 тисяч доларів, який могли запропонувати його членам.

      Як пише телеграм-канал, "УП. Off the record", Зеленський попросив "слуг народу" не "розхитувати човен". Також він наголосив, що "у партії має бути порядок".

      Радимо ознайомитися! Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі

      Щодо інших питань, то слуги народу з президентом обговорили питання субвенцій (гроші для конктретно визначеної мети, які з держбюджету виділяють місцевим бюджетам) і виділення грошей на відновлення доріг на Донбасі.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський "Слуг народу" перевірять на поліграфі Хабар Скандал Президент України Андрій Богдан Офіс Президента
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