Зеленський був шокований від такої зради, – Лещенко про скандал у "Слузі народу"

Корупційні скандали притаманні демократичним країнам, і саме так, через публічний розголос, відбувається очищення політики. Тому в нинішні подіях немає нічого поганого – це якраз ознаки оздоровлення.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" озвучив колишній депутат Сергій Лещенко. За його словами, відверте бажання групи з 11 депутатів стати на бік схематозу у сфері оцінювання нерухомості схвилювало керівництво фракції "Слуга народу".

До слова: Чим завершиться скандал у фракції "Слуга народу": версія експерта

"Воно підозрює, що якщо не всі, то деякі з 11 депутатів "прикурили", як це кажуть на жаргоні, по 30 тисяч доларів за відмову знищувати цей схематоз", – пояснив Лещенко.

Президент Зеленський, за словами очевидців, був шокований від такої зради людей, що прийшли в парламент на його плечах. Він зажадав провести детектор брехні серед своїх депутатів. Але ця історія має стати уроком і на майбутнє,

– сказав він.

За його словами, ключові люди серед тих, хто провалив закон – це люди Коломойського, наприклад, колишні журналісти "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська.



Олександр Дубинський і Ольга Василевська

"Загалом ми зараз бачимо процеси, які були достатньо прогнозовані – інтереси Зеленського та Коломойського розійшлися. І тепер для президента саме час не просто поставити олігарха на місце, але позбутися його агентів впливу всередині своєї політичної сили", – наголосив ексдепутат.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика":

Що відомо про конфлікт у фракції "Слуга народу"?

На засіданні фінансового комітету Верховної Ради нардепи від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. За це нардепи могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.

До цього скандалу причетний нардеп Антон Яценко з фракції "За майбутнє". Схема полягає у тому, що під час оформлення угод з нерухомістю, вона приносить і продовжує приносити фірмам-прокладкам в середньому мільйон гривень на день, або близько 365 мільйонів гривень на рік.

Після того Дубінський заявив, що готовий пройти детектор брехні, щоб стало відомо, чи отримував він гроші за голосування. Нардеп також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету. При цьому, на переконання Дубінського, детектор брехні мають пройти і працівники Офісу Президента, і депутати-автори "скандальних законопроєктів".

Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні – результати читайте на сайті 24

Ставлення українців до перевірки політиків на детекторі брехні: дивіться відео 24 каналу