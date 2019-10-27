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      Зеленский был шокирован таким предательством, – Лещенко о скандале в "Слуге народа"

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Коррупционные скандалы присущи демократическим странам, и именно так, через публичную огласку, происходит очищение политики. Поэтому в нынешних событиях нет ничего плохого – это как раз признаки оздоровления.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" озвучил бывший депутат Сергей Лещенко. По его словам, откровенное желание группы из 11 депутатов стать на сторону схематоза в области оценки недвижимости взволновало руководство фракции "Слуга народа".

      К слову: Чем завершится скандал во фракции "Слуга народа": версия эксперта

      "Оно подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов "прикурили", как это говорят на жаргоне, по 30 тысяч долларов за отказ уничтожать этот схематоз", – пояснил Лещенко.

      Президент Зеленский, по словам очевидцев, был шокирован таким предательством людей, пришедших в парламент на его плечах. Он потребовал провести детектор лжи среди своих депутатов. Но эта история должна стать уроком и на будущее,
      – сказал он.

      По его словам, ключевые люди среди тех, кто провалил закон – это люди Коломойского, например, бывшие журналисты "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская.

      дубінський
      Александр Дубинский и Ольга Василевская

      "В целом мы сейчас видим процессы, которые были достаточно прогнозируемыми – интересы Зеленского и Коломойского разошлись. И теперь для президента самое время не просто поставить олигарха на место, но лишить его агентов влияния внутри своей политической силы", – подчеркнул экс-депутат.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика":

       

      Что известно о конфликте во фракции "Слуга народа"?

      На заседании финансового комитета Верховной Рады нардепы от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенную в процедуру оценки стоимости жилья. За это нардепы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый.

      К этому скандалу причастен нардеп Антон Яценко из фракции "За будущее". Схема состоит в том, что при оформлении сделок с недвижимостью она приносит и продолжает приносить фирмам-прокладкам в среднем миллион гривен в день, или около 365 миллионов гривен в год.

      После того Дубинский заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы стало известно, получал ли он деньги за голосование. Нардеп также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету. При этом, по мнению Дубинского, детектор лжи должны пройти и работники Офиса Президента, и депутаты-авторы "скандальных законопроектов".

      Нардепы прошли проверку на детекторе лжи – результаты читайте на сайте 24

      Отношение украинцев к проверке политиков на детекторе лжи: смотрите видео 24 канала

       

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      Зеленский добровольцу, который попал на фронт в 18 лет: Иди в армию защищать, Боря
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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: "Слуг народа" проверят на полиграфе Слуга народа Новости Украины Верховная Рада Новости политики Сергей Лещенко - новости Видеоблоги Взятка Олександр Дубинский Владимир Зеленский
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