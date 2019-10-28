Разумков сказав, чи піде Арахамія з посади голови фракції "Слуга народу" після скандалу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить передумов для заміни Давида Арахамії на посаді голови фракції "Слуга народу".

Дмитро Разумков зауважив в ефірі телеканалу ICTV, що це питання буде вирішувати фракція.

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Але якихось передумов для того, щоб змінювати Давида Георгійовича, я, якщо чесно, не бачу,

– наголосив Разумков.

Напередодні Давид Арахамія, який володіє інформацією про підкуп депутатів, пройшов перевірку на детекторі брехні. Що показав поліграф – за посиланням.

До речі: Арахамія прокоментував скандал з корупцією у "Слузі народу", поліграф та конфлікт з Дубінським

Що відомо про корупційний скандал у фінансовому комітеті?

Депутати у фінансовому комітеті провалили голосування за скасування процедури оцінки вартості житла. Нардепи отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту, стверджує Давид Арахамія.

Офіс Президента вимагає, щоб всі депутати пройшли перевірку на поліграфі. Частина з депутатів вже це зробили, які у них результати – читайте тут. Спеціалізована антикорупційна прокуратура уже відкрила кримінальне провадження через можливу корупцію депутатів.

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Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

Елла Рєпіна – не була на засіданні;

Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

Ставлення українців до перевірки політиків на детекторі брехні – дивіться відео 24 каналу