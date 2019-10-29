Заседание "Слуги народа" относительно вероятных взяток в финансовом комитете: подробности

Вечером 28 октября состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем также присутствовали президент Владимир Зеленьский и председатель Офиса Президента Андрей Богдан. На заседании, в частности, разобрали ситуацию скандала в комитете – говорится о взятке в размере 30 тысяч долларов, которую могли предложить его членам.

Как пишет телеграмм-канал "УП. Off the record", Зеленский попросил "слуг народа" не "раскачивать лодку". Также он подчеркнул, что "в партии должен быть порядок".

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Что касается других вопросов, то слуги народа с президентом обсудили вопросы субвенций (деньги для конктретной определенной цели, которые из госбюджета выделяют местным бюджетам) и выделение денег на восстановление дорог на Донбассе.

По информации издания LB.ua заседание фракции "Слуга народа" длилось более двух часов. Зеленский присутствовал на нем лишь первых 40 минут.

"Сначала он ругал "слуг народа" за плохую дисциплину. Мол, многие опаздывали на назначенное время собрания - на 19: 00 в "Парковом". С ним был Андрей Богдан и Трофимов (заместитель главы Офиса президента - 24 канал). В начале "спича" президента была "теплая ванна", он рассказывал нам о своей поездке в Золотое. Но затем президенту было предложено нескольких жестких вопросов от самих депутатов ", – рассказал собеседник ресурса, который является членом фракции "Слуга народа".

По его словам, впоследствии нардепы обсудили скандал в отношении вероятных взяток в финансовом комитете. Во время этой беседы свои вопросы задавали Александр Дубинский и Ольга Василевская. Зато президент вновь напомнил им о требовании пройти тест на полиграфе. Но прозвучало это в риторике: "пусть в итоге все наши враги выкусят эту историю".

Могу сказать, что все это переросло в настоящую ругань. И члены комитета, заочно обвиненные в том, что взяли деньги теперь готовы идти к руководству парламента и просить отставки председателя финансово комитета, нардепа Даниила Гетманцева. Эти депутаты настроены категорически и непримиримо,

– подчеркнул представитель "Слуги народа".

Также во время заседания обсудили скандал с экс-руководителем "Правого сектора" Сергеем Стерненко и роль генпрокурора Руслана Рябошапки в этом вопросе.

После того, как Зеленский уехал, заседание фракции продолжил Трофимов. В течение этого времени нардепы обсуждали вопросы региональной политики и назначения глав райгосадминистраций, "ведь мажоритарщики повсеместно бунтуют против".

Относительно вопроса о возможном лишении депутатских полномочий нардепа "Слуги народа" Вячеслава Медяника, в частности за недавний скандал с появлением его переписки в сети, то представитель "Слуги народа" сказал, что вопрос снят – "депутат прошел полиграф и является чистым".

По информации ресурса "Обозреватель", во время заседания также касались таких тем:

– нардеп Антон Поляков рассказал о конфликте с одним из коллег, который якобы заказал его криминальному авторитету. Генпрокурор Рябошапка, по словам Полякова, на сообщение не отреагировал;

– скандальные инциденты со «слугами народа» в Раде, в частности некоторых ловили на кнопкодавстве, но из фракции никого не исключили;

– частично обсуждали вопрос с Евгением Шевченко, который появился в эфире пропагандистов Кремля с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, нардепы пришли к выводу больше не ходить на российское телевидение;

– в политсиле заверили, что монобольшість сохраняется, и нет раскола, о котором говорят СМИ. Также отметили, что некоторые члены фракции расшатывают ситуацию и хотят пропиариться на скандалах. В "Слуге народа" уверяют, что конфликта, который пытаются раздуть, нет.

Добавим, что перед заседанием в "Парковом" состоялся пикет ФЛП, которые пришли с соответствующими плакатами и требовали защитить их права.



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