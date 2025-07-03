При этом мужчина демонстрировал удостоверение работника Галицкой РА, передает 24 Канал.

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Наказание не заставило себя долго ждать

В Галицкой районной администрации подтвердили, что человек с неприемлемым поведением на видео действительно ее работник. Его взяли на работу недавно.

После инцидента дебошира задержала полиция, которая, в частности, проверила содержание алкоголя и наркотических веществ в крови у хулигана.

Галицкая РА решила немедленно уволить работника, который устроил дебош во Львове.

Такое поведение абсолютно несовместимо с работой в органах местного самоуправления. Мы искренне просим прощения перед всеми, кого могла обидеть эта ситуация. Галицкая администрация работает для общества и осуждает любые проявления пренебрежения, хамства или злоупотребления статусом,

– говорится в сообщении РА.

К слову, в Лондоне 37-летний Маркус Монзо был осужден за нападение на людей и убийство 14-летнего мальчика самурайским мечом в апреле 2024 года.

Монзо получил по меньшей мере 40 лет заключения. Суд установил, что на момент нападения он находился в состоянии психоза после употребления каннабиса. На суде были представлены видеоматериалы, где видно, как Монзо нападал на прохожих, но он отрицал свою вину, утверждая, что не помнит свои действий из-за психического состояния.