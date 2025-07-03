Сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Что известно о новом андеграундном клубе во Львове

Уже в эту пятницу, 4 июля, в 19:00 начнет работу андеграундный клуб "Пролог" – художественное пространство, что является частью культурного центра "История". Он создан в помещении бывших городских железнодорожных касс на улице Гнатюка.

В помещении старых железнодорожных касс откроют андеграундный клуб / Фото "Твой город"

Новое пространство станет площадкой для камерных концертов, кинопоказов, выставок и лекций, с акцентом на новые имена в искусстве.

Как и литературный пролог, клуб "Пролог" является своеобразным вступлением к нашей деятельности, в ходе которого мы ищем, делимся, испытываем и находим. Пока в основном помещении продолжается реставрация, мы открываем нижнее пространство уже сейчас, чтобы пригласить аудиторию к сотворчеству,

– рассказала куратор пространства Ярина Короткевич.

На открытии гости смогут услышать DJ-сет от музыкального журналиста Darko Lisen "Lstn", увидеть медиаинсталляцию "Цвет и Скульптуры" от Елены Субач и насладиться угощениями от организаторов.

К слову, ранее мы рассказывали о том, как львовский хор "Гомон" стал TikTok-сенсацией. Их видео с а капельным исполнением песни "Этот сон" Степана Гиги собрало более 5 миллионов просмотров.