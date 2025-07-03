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Що відомо про новий андеграундний клуб у Львові

Уже в цю п’ятницю, 4 липня, о 19:00 розпочне роботу андеграундний клуб "Пролог" – мистецький простір, що є частиною культурного центру "Історія". Його створено у приміщенні колишніх міських залізничних кас на вулиці Гнатюка.

В приміщенні старих залізничних кас відкриють андеграундний клуб / Фото "Твоє місто"

Новий простір стане майданчиком для камерних концертів, кінопоказів, виставок і лекцій, з акцентом на нові імена в мистецтві.

Як і літературний пролог, клуб "Пролог" є своєрідним вступом до нашої діяльності, в ході якого ми шукаємо, ділимось, випробовуємо та знаходимо. Поки в основному приміщенні триває реставрація, ми відкриваємо нижній простір вже зараз, аби запросити аудиторію до співтворчості,

– розповіла кураторка простору Ярина Короткевич.

На відкритті гості зможуть почути DJ-сет від музичного журналіста Darko Lisen "Lstn", побачити медіаінсталяцію "Колір та Скульптури" від Елени Субач і насолодитися частуваннями від організаторів.

До слова, раніше ми розповідали про те, як львівський хор "Гомін" став TikTok-сенсацією. Їх відео із а капельним виконанням пісні "Цей сон" Степана Гіги зібрало понад 5 мільйонів переглядів.