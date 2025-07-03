При цьому чоловік демонстрував посвідчення працівника Галицької РА, передає 24 Канал.

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Покарання не змусило себе довго чекати

У Галицькій районної адміністрації підтвердили, що чоловік з неприйнятною поведінкою на відео справді її працівник. Його взяли на роботу нещодавно.

Після інциденту бешкетника затримала поліція, яка, зокрема, перевірила вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові у хулігана.

Галицька РА вирішила негайно звільнити працівника, який влаштував дебош у Львові.

Така поведінка є абсолютно несумісною з роботою в органах місцевого самоврядування. Ми щиро просимо вибачення перед усіма, кого могла образити ця ситуація. Галицька адміністрація працює для громади і засуджує будь-які прояви зневаги, хамства чи зловживання статусом,

– йдеться у повідомленні РА.

До слова, у Лондоні 37-річний Маркус Монзо був засуджений за напад на людей та вбивство 14-річного хлопчика самурайським мечем у квітні 2024 року.

Монзо отримав щонайменше 40 років ув'язнення. Суд встановив, що на момент нападу він перебував у стані психозу після вживання канабісу. На суді були представлені відеоматеріали, де видно, як Монзо нападав на перехожих, але він заперечував свою провину, стверджуючи, що не пам'ятає свої дій через психічний стан.