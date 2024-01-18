Украинские правоохранители уже отреагировали на это. В полиции отметили, что провели проверку.

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Что установила проверка

К проверке привлекли сотрудников подразделения криминального анализа. В полиции отметили, что указанное видео содержит признаки подделки. На опубликованных кадрах не отражены характерные признаки, характерные для выстрела из огнестрельного оружия.

Кроме того, надписи на жилете изображаемого лица неразборчивы, вероятно, написаны иностранными буквами.

Работники ТЦК СП при исполнении служебных обязанностей ходят в камуфлированной одежде и без светоотражающих жилетов. "Водяной знак" на видео – подделка под вотермарку НПУ, и не соответствует той, которой маркируется официальное видео,

– подчеркнули в полиции.

Это видео – российский фейк / Коллаж полиции

Также добавили, что никаких сообщений про "убийство или ранение" работника ТЦК и СП не поступало. Российский агрессор продолжает дискредитационную кампанию, направленную на разжигание вражды в украинском обществе путем распространения дезинформации.

Призываем не распространять информацию российских медиа и доверять только официальным источникам!

– отметили в Нацполиции.

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