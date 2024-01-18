Українські правоохоронці вже відреагували на це. У поліції зазначили, що провели перевірку.

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Що встановила перевірка

До перевірки залучили співробітників підрозділу кримінального аналізу. У поліції наголосили, що вказане відео містить ознаки підробки. На опублікованих кадрах не відображено характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї.

Окрім того, написи на жилеті зображуваної особи нерозбірливі, ймовірно, написані іноземними літерами.

Працівники ТЦК СП при виконанні службових обов'язків ходять в камуфльованому одязі та без світловідбивних жилетів. "Водяний знак" на відео – підробка під вотермарку НПУ, та не відповідає тій, якою маркується офіційне відео,

– підкреслили в поліції.

Це відео – російський фейк / Колаж поліції

Також додали, що жодних повідомлень щодо "вбивства або поранення" працівника ТЦК та СП не надходило. Російський агресор продовжує дискредитаційну кампанію, направлену на розпалювання ворожнечі в українському суспільстві шляхом розповсюдження дезінформації.

Закликаємо не поширювати інформацію російських медіа та довіряти лише офіційним джерелам!

– наголосили в Нацполіції.

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