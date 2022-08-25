Более 3000 работников "АТБ" служат в ВСУ: как компания поддерживает их и их семьи

Корпорация "АТБ" выплатила уже более 10 миллионов гривен семьям погибших на войне и раненым сотрудникам. Всего в ряды ВСУ вступили более 3000 сотрудников компании.

Беспрецедентное для европейского континента в XXI веке вторжение оккупационных войск на территорию Украины навсегда изменило нашу жизнь. Мы научились, собственно, ценить каждый день, свободу, дружбу, время, проведенное с близкими, научились радоваться простым вещам. Даже таким обыденным, как свежие продукты на собственном столе, теплое и человечное отношение работодателя, спокойное небо над головой.

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В столь непростое время один из крупнейших работодателей страны, лидер отечественной отрасли розничной торговли "АТБ" не только максимально фокусирует внимание на сохранении своего кадрового потенциала, но и искренне поддерживает своих сотрудников. Такая позиция компании продиктована войной, тяжелыми потерями и болью, которые принесли страдания в крепкую семью "АТБ" в первые дни боевых действий.

Как компания "АТБ" поддерживает раненых и семьи погибших

Согласно обновленным данным компании, 54 работника предприятий, входящих в состав корпорации "АТБ", уже заплатили самую высокую цену – отдали свою жизнь, отстаивая независимость и суверенитет нашей страны. Более 100 – получили ранения разных степеней тяжести в боях с оккупантом, а некоторые во время жестоких ракетных ударов по мирным украинским городам.

Как патриотический и ответственный бизнес, "АТБ" поддерживает сотрудников и их семьи. В кадровую политику предприятий корпорации было внесено дополнение о выплате материальной помощи раненым во время боевых действий и семьям погибших сотрудников. В частности:

в случае гибели мобилизованного на фронт работника "АТБ" выплачивается так называемая базовая сумма пособия, к которой прилагается доплата на каждого несовершеннолетнего ребенка в его семье. Это не зависит от того, погиб человек в бою или умер в госпитале от ранений, полученных во время исполнения воинского долга. Также семья дополнительно получает денежную помощь на достойное погребение своего героя.

раненым работникам "АТБ" компания выплачивает материальную помощь на лечение и реабилитацию.

За 6 месяцев войны общая сумма выплаченной помощи корпорацией "АТБ" семьям погибших и раненым работникам уже составляет более 10 миллионов гривен.

Более 3 тысяч работников "АТБ" вступили в ряды ВСУ

Всего в компаниях, входящих в состав корпорации "АТБ", в том числе на флагманском предприятии – любимой украинцами торговой сети "АТБ" – официально трудоустроено более 50 тысяч граждан.

По состоянию на текущее время уже более 3 тысяч из них вступили в ряды ВСУ, сменили привычную униформу на военное снаряжение и взяли в руки боевое оружие. До войны это были водители, работники складских центров, персонал знакомых каждому из нас супермаркетов (охранники, кассиры и т.п.). Но сейчас эти герои уже вписали свои имена в новейшую историю Украины, сделав, казалось бы, невозможное – сломав планы кафиров, остановив врага, чья численность и огневая мощь в начале войны превышала нашу в десятки раз.

Тем временем их коллеги перешли на особый режим работы, обеспечив нашим защитникам надежный прочный тыл. Именно благодаря их усилиям на полочках более чем тысячи удобных магазинов сети во всех уголках страны (кроме временно оккупированных территорий) ежедневно представлен широкий ассортимент свежих продуктов и добротных товаров первой необходимости. Эти люди самоотверженно работают на отечественную экономику, предоставляя миллионам украинцам возможность ежедневно приобрести гарантированно свежие продукты и качественные товары первой необходимости. Они собирают средства для поддержки армии, лечения раненых детей, стабильно наполняют бюджеты всех уровней. Словом, держат строй на передовой продовольственной и экономической безопасности страны и изо дня в день приближают нашу общую победу.