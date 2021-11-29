Работников музея Бухенвальда назвали "нацистами" из-за запрета входа для невакцинированных

Персоналу мемориала концлагеря Бухенвальд шлют огромное количество писем с разными угрозами и сравнениями с нацистами. Все потому, что невакцинированным людям запретили посещать помещение музея.

Угрозы поступали от приверженцев теорий заговоров

Сотрудники получают агрессивные телефонные звонки и электронные письма со "страшной жестокостью". Об этом заявил директор Йенс-Кристиан Вагнер.

Важно "Должны действовать срочно": Польша усиливает карантин из-за Омикрона

Агрессивные люди звонили в музей и сравнивали работников с Йозефом Менгеле, известным как "Ангел смерти". Это немецкий врач, который проводил медицинские эксперименты над узниками лагеря Освенцим.

Заметим, федеральная земля Тюрингия, где расположен Бухенвальд, 19 ноября приказала всем музеям принимать только вакцинированных посетителей или выздоровевших от болезни. Такое решение одобрили из-за роста количества больных коронавирусом почти вдвое. Однако крайне правые блогеры и теоретики сговора назвали Бухенвальд "объектом злоупотреблений".

Что известно о Бухенвальде Это нацистский концентрационный лагерь, расположенный в центральной Германии. Гитлеровский режим основал его летом 1937 года. В Бухенвальде отбывали заключение около 250 тысяч человек разных национальностей, из них более 55 тысяч – подверглись пыткам. Люди погибали от голода, болезней или медицинских экспериментов. После войны в концлагере открыли памятник жертвам нацизма.

Источник: Это нацистский концентрационный лагерь, расположенный в центральной Германии. Гитлеровский режим основал его летом 1937 года. В Бухенвальде отбывали заключение около 250 тысяч человек разных национальностей, из них более 55 тысяч – подверглись пыткам. Люди погибали от голода, болезней или медицинских экспериментов. После войны в концлагере открыли памятник жертвам нацизма.Источник: Википедия

Ситуация с коронавирусом в Германии