Как сообщает 24 Канал, судьи взяли перерыв, чтобы рассмотреть дополнительные материалы На их основании будет приниматься решение о дальнейшей хозяйственной деятельности предприятия.

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Представители ГОКа уверены, что регулярные отсрочки – это попытки затянуть судебный процесс, чтобы помешать работе комбината. Так, адвокат Александр Ружицкий отмечает, что суд мог бы рассмотреть предоставленные документы во время заседания и объявить решение.

Нас больше всего в этой ситуации беспокоит, что эти отложения продолжительны, они на значительный срок и в течение всего разбирательства суд предприятие ограничено в возможности выполнять платежи и нормально функционировать,

– подчеркивает Ружицкий.

Первый заместитель председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК" добавляет, что компания ожидала получить во время заседания определенные смягчения, в частности, восстановление возможности выполнять некоторые платежи. Однако четвертый перенос слушания продемонстрировал желание суда остановить работу предприятия.

Мы стали свидетелями того, что дело еще раз переносится. На наш взгляд, цель одна – остановить производство,

– отмечает он.

Дело Полтавского ГОКа: главное