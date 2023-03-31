Як повідомляє 24 Канал, судді взяли перерву, щоб розглянути додаткові матеріали. На їх підставі буде прийматися рішення про подальшу господарську діяльність підприємства.
До теми У швейцарської Ferrexpo намагаються відібрати 40% акцій компанії через український суд
Представники ГЗК впевнені, що регулярні відтермінування – це спроби затягнути судовий процес, аби завадити роботі комбінату. Так, адвокат Олександр Ружицький наголошує, що суд міг би дослідити надані документи під час самого засідання та оголосити рішення.
Нас найбільше у цій ситуації турбує, що ці відкладення тривалі, вони на значний строк і протягом всього часу, що суд розбирається, підприємство обмежене в можливості виконувати платежі і нормально функціонувати,
– підкреслює Ружицький.
Перший заступник голови правління ПрАТ "Полтавський ГЗК" додає, що компанія очікувала отримати під час засідання певні пом'якшення, зокрема відновлення можливості виконувати деякі платежі. Однак четверте перенесення слухання продемонструвало бажання суду зупинити роботу підприємства.
Ми стали свідками того, що справа вкотре переноситься. На наш погляд, мета одна – зупинити виробництво,
– зазначає він.
Справа Полтавського ГЗК: головне
- 7 лютого Шевченківський суд Києва заблокував рахунки Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до групи компаній Ferrexpo.
- За словами держоргану, рішення суд ухвалив за клопотанням Офісу генерального прокурора у справі про ймовірне ухилення компанії від сплати рентних платежів. Натомість у компанії впевнені, що це прояв надмірного тиску.
- Пізніше, Шевченківський суд зняв арешт з частини рахунків, проте цього достатньо аби забезпечити приблизно 20% роботи ГЗК, стверджують його представники.
- Наступне засідання суду відбудеться за три тижні – 19 квітня.
- На захист підприємства стали жителі міста Горішні Плавні, в якому працює комбінат.
- Петицію до Президента щодо зупинки судового свавілля стосовно Полтавського ГЗК підписали вже близько одинадцяти тисяч українців.