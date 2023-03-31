Як повідомляє 24 Канал, судді взяли перерву, щоб розглянути додаткові матеріали. На їх підставі буде прийматися рішення про подальшу господарську діяльність підприємства.

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Представники ГЗК впевнені, що регулярні відтермінування – це спроби затягнути судовий процес, аби завадити роботі комбінату. Так, адвокат Олександр Ружицький наголошує, що суд міг би дослідити надані документи під час самого засідання та оголосити рішення.

Нас найбільше у цій ситуації турбує, що ці відкладення тривалі, вони на значний строк і протягом всього часу, що суд розбирається, підприємство обмежене в можливості виконувати платежі і нормально функціонувати,

– підкреслює Ружицький.

Перший заступник голови правління ПрАТ "Полтавський ГЗК" додає, що компанія очікувала отримати під час засідання певні пом'якшення, зокрема відновлення можливості виконувати деякі платежі. Однак четверте перенесення слухання продемонструвало бажання суду зупинити роботу підприємства.

Ми стали свідками того, що справа вкотре переноситься. На наш погляд, мета одна – зупинити виробництво,

– зазначає він.

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