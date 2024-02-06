Член комитета ВР: Работы по восстановлению тоннеля метро возле "Лыбидской" проходят по графику

Работы по восстановлению метро на Теремках ведутся по графику. Об этом заявил народный депутат, член транспортного комитета ВР Константин Бондарев по результатам встречи с начальником КП "Киевский метрополитен" Виктором Брагинским. Бондарев также опроверг фейки о работе метро на Теремки.

Как представитель Комитета ВР по вопросам транспорта встретился с начальником КП "Киевский метрополитен" Виктором Брагинским. На этой неделе проект восстановления тоннеля метрополитен передает в экспертизу. После его утверждения будут четко определены сроки восстановительных работ и их стоимость. На сегодня все по графику,

– сообщил Константин Бондарев.

Он также лично проехался метро и наземным транспортом, который курсирует вдоль поврежденного участка метро. И сообщил, что дорога от "Теремков" до "Лыбедской" у него заняла около 20 минут.

Бондарев также опроверг другие фейки о работе "синей" ветки метро.

"Метро между станциями "Теремки" и "Голосеевская" работает – в режиме шаттла. Станции метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Голосеевская", "Демеевская" работают как укрытие. Тот, кто разгонял фейки, что станции закрыты вообще, подвергает жизни людей опасности. Механизм возврата средств на транспортную карту, если вы едете с пересадкой с одного вида транспорта на другой, запущен и работает. Средства возвращаются на следующий день", – отметил Бондарев.

Кроме того, народный депутат напомнил предварительное заключение судебных экспертов о причинах аварии – некачественные проект и строительные работы.

"В целом, ждем ответы, кто виноват, почему прервалось движение метро между "Лыбедской" и "Демеевской" и как сделать, что в будущем ситуация не повторилась", – отметил Константин Бондарев.

Ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор сообщал, что научные, изыскательские работы приближаются к завершению. Ориентировочно на конец июня – июль движение по починенному тоннелю метро должно быть восстановлено.

Также сообщалось, что эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения в предварительных выводах назвали причинами деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" некачественные проектные решения по обустройству тоннеля в пределах аварийного участка и некачественные строительно-монтажные работы сооружения конструкции тоннеля этого участка.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что между станциями метро "Теремки" и "Лыбедская" сейчас курсируют 82 автобуса и 20 троллейбусов.

