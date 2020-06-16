Верховная Рада Украины планирует 18 июня назначить нового министра защиты окружающей среды Украины. Этот пост должен занять Роман Абрамовский, который сейчас работает заместителем министра энергетики.

О планах доукомплектовать правительство после заседания фракции "Слуги народа" 15 июня рассказал ее глава Давид Арахамия. Об этом сообщает 24 канал.

Стоит знать Роман Абрамовский: что известно о кандидате на должность министра экологии

Кроме того, на заседании фракции рассматривался вопрос назначения еще одного министра – Сергея Шкарлета, который может возглавить Министерство образования и науки.

Правда, Давид Арахамия признался, что пока неизвестно, сколько людей во фракции готовы отдать свой голос за него. Пробное "голосование" по этой кандидатуре проводить еще не пробовали.

Вероятное назначение Романа Абрамовского: что известно

В Кабинете Министров Украины снова хотят разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных. Последний раз такое было, еще когда правительство возглавлял Владимир Гройсман.

Возглавить Министерство экологии должен Роман Абрамовский, который сейчас работает в объединенном ведомстве на посту заместителя министра. В борьбе за новую должность его главным конкурентом был председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев. Впрочем последнего решили оставить в регионе перед местными выборами.

Относительно Романа Абрамовского, то он заявил, что одним из приоритетов работы в министерстве считает реформирование системы управления отходами. К слову, в предвыборной кампании об этом часто говорил тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский.