Верховна Рада України планує 18 червня призначити нового міністра захисту довкілля України. Цю посаду має обійняти Роман Абрамовський, який нині працює заступником міністра енергетики.

Про плани доукомплектувати уряд після засідання фракції "Слуги народу" 15 червня розповів її очільник Давид Арахамія. Про це повідомляє 24 канал.

Варто знати Роман Абрамовський: що відомо про кандидата на посаду міністра екології

Крім того, на засіданні фракції розглядали питання призначення ще одного міністра – Сергія Шкарлета, який може очолити Міністерство освіти й науки.

Щоправда, Давид Арахамія зізнався, що поки невідомо, скільки людей у фракції готові віддати свій голос за нього. Пробне "голосування" по цій кандидатурі проводити ще не пробували.

Імовірне призначення Романа Абрамовського: що відомо

У Кабінеті Міністрів України знову хочуть розділити Міністерство енергетики й захисту довкілля на два окремі. Востаннє таке було, ще коли уряд очолював Володимир Гройсман.

Очолити Міністерство екології має Роман Абрамовський, який нині працює в об'єднаному відомстві на посту заступника міністра. У боротьбі за нову посаду його головним конкурентом був голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. Втім останнього вирішили залишити в регіоні перед місцевими виборами.

Щодо Романа Абрамовського, то він заявив, що одним з пріоритетів роботи у міністерстві вважає реформування системи управління відходами. До слова, у передвиборчій кампанії про це часто говорив тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський.