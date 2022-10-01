Детали рассказала нардеп Роксолана Пидласа в эфире национального телемарафона.

Заметьте На СНБО приняли огромный пакет санкций, – Данилов заинтриговал списками российских олигархов

Обычно Рада не утверждает решение СНБО, но национализация российских государственных активов имеет особую процедуру, которая отличается от конфискации через механизм санкций. В этом случае указ президента, который вводит в действие Решение СНБО, должен утверждаться законом Верховной Рады Украины,

– заявила народный депутат Роксолана Пидласа в эфире национального телемарафона.

По ее словам, такая процедура предусматривается Законом Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", принятый Радой в апреле этого года.

Кроме того, народный депутат сообщила, какая судьба ждет национализированные российские активы.

"Принудительно изъятые объекты передаются в хозяйственное ведение специализированному государственному предприятию. Оно сможет их выставить на приватизацию, сдать в аренду или управлять ими и получать доход. Один из таких активов – это, например, сеть магазинов "Брокард", которая по данным СНБО и СБУ на 100% принадлежит оффшорке и контролируется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации", – рассказала народный депутат.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конфискацию 903 объектов, принадлежащих России.