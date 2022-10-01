Деталі розповіла нардепка Роксолана Підласа в ефірі національного телемарафону.

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Зазвичай Рада не затверджує рішення РНБО, але націоналізація російських державних активів має особливу процедуру, яка відрізняється від конфіскації через механізм санкцій. В цьому випадку указ президента, який вводить в дію Рішення РНБО, повинен затверджуватися законом Верховної Ради України,

– заявила народна депутатка Роксолана Підласа в ефірі національного телемарафону.

За її словами, така процедура передбачається Законом України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", який Рада ухвалила у квітні цього року.

Крім того, народна депутатка повідомила, яка доля чекає на націоналізовані російські активи.

"Примусово вилучені об'єкти передаються у господарське відання спеціалізованому державному підприємству. Воно зможе їх виставити на приватизацію, або здати в оренду, або управляти ними та отримувати дохід. Один з таких активів, це, наприклад, мережа магазинів "Брокард", яка за даними РНБО та СБУ на 100% належить офшорці й контролюється Міністерством промисловості та торгівлі Російської Федерації", – розповіла народна депутатка.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував конфіскацію 903 об'єктів, що належать Росії.