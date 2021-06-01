За законопроект проголосовали 315 народных депутатов. Соответствующее решение одобрили 1 июня.

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Что известно о законопроекте

Целью документа является:

урегулирование механизма внесения сведений о зарегистрированном месте проживания лица на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму;

определение места для оформления украинского паспорта или справки о специальном статусе.

Законопроект определяет, что оформление документов осуществляется на основании справок, подтверждающих регистрацию места проживания, либо сведений, внесенных в документы лица, которые подлежат обмену. Этим будет заниматься Государственная миграционная служба по месту обращения лица.

Российские паспорта на оккупированных территориях

По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, Россия выдала уже 600 тысяч своих паспортов на оккупированном Донбассе. Кроме того, агрессор ускоряет незаконную "паспортизации" населения, а в случае отказа местным жителям угрожают увольнениями с работы.