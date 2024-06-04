Заменены два члена комиссии

Из ее состава вывели Елизавету Богуцкую и Виталия Борта и ввели Игоря Мурдия и Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Смотрите также Правительство продлило отсрочку от мобилизации еще на 3 месяца

"Как и анонсировал, Рада изменила состав вновь созданной ВСК по фортификациях и дронах. За – 297", – сообщил Железняк.

Он отметил, что во фракции "Слуга народа" нардепа Елизавету Богуцкую заменяют на Игоря Мурдия, а также члена экс-ОПЗЖ Виталия Борта выводят из состава комиссии. Вместо него будет Дмитрий Разумков.



Результаты голосования / Фото Ярослава Желазняка

Что известно о комиссии