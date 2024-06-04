Заменены два члена комиссии
Из ее состава вывели Елизавету Богуцкую и Виталия Борта и ввели Игоря Мурдия и Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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"Как и анонсировал, Рада изменила состав вновь созданной ВСК по фортификациях и дронах. За – 297", – сообщил Железняк.
Он отметил, что во фракции "Слуга народа" нардепа Елизавету Богуцкую заменяют на Игоря Мурдия, а также члена экс-ОПЗЖ Виталия Борта выводят из состава комиссии. Вместо него будет Дмитрий Разумков.
Результаты голосования / Фото Ярослава Желазняка
Что известно о комиссии
- Верховная Рада 22 мая проголосовала за создание временной специальной комиссии по обустройству фортификаций и закупке дронов.
- Такое решение поддержали 277 депутатов. Председателем комиссии стал Николай Задорожный от "Слуги народа".
- 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с начала этого года правительство выделило 20 миллиардов гривен на фортификационные сооружения и строительство оборонительных рубежей.