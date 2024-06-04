Замінено двох членів комісії

З її складу вивели Єлизавету Богуцьку та Віталія Борта та ввели Ігоря Мурдія та Дмитра Разумкова. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Як і анонсував, Рада змінила склад новоствореної ТСК по фортифікаціях та дронах. За – 297", – повідомив Железняк.

Він зазначив, що у фракції "Слуга народу" нардепа Єлизавету Богуцьку замінюють на Ігоря Мурдія, а також члена екс-ОПЗЖ Віталія Борта виводять зі складу комісії. Замість нього буде Дмитро Разумков.



Результати голосування / Фото Ярослава Желазняка

Що відомо про комісію