На этой неделе Верховная Рада соберется как минимум на одно внеочередное пленарное заседание. Как сказал спикер парламента Дмитрий Разумков, во время него будут рассматривать кадровые вопросы.

Об этом спикер Верховной Рады сказал на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 17 мая.

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В то же время Разумков не исключил, что на этой неделе возможны и другие внеочередные заседания.

У нас планируется как минимум одно внеочередное заседание, а может быть и больше,

– сказал Разумков.

Как пишет нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, внеочередное заседание состоится в четверг, 20 мая.

Какие вопросы будут рассматривать

Среди наиболее вероятных тем – кадровые вопросы. Напомним, что на прошлой неделе появилась информация об увольнении сразу троих министров. А 2 из них – Владислав Криклий и Игорь Петрашко – даже написали заявления об отставке.

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Также Верховная Рада должна рассмотреть отставку главы Минздрава Максима Степанова. Относительно его увольнения говорят уже не впервые. Причина – провал вакцинации.

Обратите внимание! Пока доподлинно неизвестно, когда именно будут рассматривать кадровые вопросы в правительстве. Не исключено, что это может произойти и завтра, 18 мая.